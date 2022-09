BERNSTEIN RESEARCH stuft EssilorLuxottica auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 198 Euro belassen. Der Brillen- und Luxusgüterkonzern sei so aufgetreten, als zögen dort endlich alle an einem Strang, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es seien Chancen versprochen worden, und viele Initiativen gewännen an Fahrt./tihVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 05:59 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2022 / 05:59 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -2,05 % auf 150,4EUR erreicht.



