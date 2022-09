WASHINGTON - Die Einzelhandelsumsätze in den USA haben im August überraschend zugelegt. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vormonats um 0,3 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Experten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet. Allerdings waren die Umsätze im Vormonat um revidierte 0,4 Prozent gefallen, nachdem zunächst eine Stagnation ermittelt worden war.

WASHINGTON - Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA hat sich in der vergangenen Woche weiter verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging um 5000 auf 213 000 zurück, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 227 000 Anträgen gerechnet.

USA: Einfuhrpreise steigen erneut schwächer



WASHINGTON - Der Preisauftrieb von in die USA importierten Gütern hat sich im August weiter abgeschwächt, allerdings von hohem Niveau aus. Die Einfuhrpreise erhöhten sich zum Vorjahresmonat um 7,8 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist die niedrigste Rate seit eineinhalb Jahren. Im Vormonat waren die Einfuhrpreise um 8,8 Prozent gestiegen. Analysten hatten im Schnitt mit einer Verlangsamung auf 7,7 Prozent gerechnet.

USA: Philly-Fed-Index rutscht in den roten Bereich



PHILADELPHIA - Das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia hat sich im September überraschend deutlich verschlechtert. Der Indikator für die Industrie (Philly-Fed-Index) sackte um 16,1 Punkte auf minus 9,9 Zähler ab, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag in Philadelphia mitteilte. Im Vormonat war das Barometer noch in den positiven Bereich gestiegen.

USA: Industrieproduktion sinkt überraschend



WASHINGTON - In den USA ist die Industrieproduktion im August überraschend gesunken. Gegenüber dem Vormonat sei die Gesamtproduktion um 0,2 Prozent geschrumpft, teilte die US-Notenbank Fed am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Die Kapazitätsauslastung sank insgesamt um 0,2 Prozentpunkte auf 80,0 Prozent.

USA: Empire-State-Index hellt sich überraschend deutlich auf

NEW YORK - Die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York hat sich im September überraschend deutlich aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg gegenüber dem Vormonat um 29,8 Punkte auf minus 1,5 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf minus 12,9 Punkte gerechnet.