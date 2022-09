Damit bestimmt im Deutschen Aktienindex weiterhin die 13.000er Marke das Handelsgeschehen. Zur Stunde allerdings kann man weder von einer Verteidigung noch von einem Durchbruch nach unten sprechen.



Dennoch gab es heute auch gute Nachrichten für Investoren, da die US-Eisenbahner und die Unternehmen, für die sie arbeiten, eine vorläufige Einigung erzielten, um einen Streik abzuwenden. Dieser hätte nicht nur die Wirtschaft in Mitleidenschaft gezogen, sondern wahrscheinlich auch die Inflation weiter in die Höhe getrieben, da die Unternehmen gezwungen gewesen wären, neue Wege für den Transport ihrer Produkte zu finden.



Und die Konsumenten in den USA bleiben für die Wirtschaft eine sichere Bank. Die Einzelhandelsumsätze stiegen auch im August entgegen den Erwartungen, was darauf hindeutet, dass die Verbraucher trotz höherer Preise weiterhin Geld ausgeben. Somit dürfte die Frage nach einer Rezession nur von der Aggressivität der Notenbank abhängen.



Erhöht die Fed die Zinsen in der nächsten Woche, signalisiert aber auch eine mögliche Pause in den kommenden Monaten, dürfte dies den Weg für eine Rally an den Börsen ebnen. Bleibt sie dagegen auf dem Gaspedal ohne jegliche Abwägung der Folgen, steht den Börsen ein heißer Herbst bevor.