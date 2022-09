ClimeCo geht eine Partnerschaft mit Enaleia ein, um ein Projekt zur Sammlung von Verra-Plastik in Kenia einzurichten

BOYERTOWN, Pa., 15. Sept. 2022 /PRNewswire/ -- ClimeCo , ein führendes Unternehmen im Bereich der Verwaltung und Entwicklung von Umweltgütern, ist eine Partnerschaft eingegangen mit Enaleia , um Plastikverschmutzung in wichtigen Fischereigebieten zu beseitigen. Enaleia ist eine gemeinnützige Organisation, die Küstengemeinden beim Sammeln von Plastik an Land und im Meer unterstützt, um die Verschmutzung zu verringern und die biologische Vielfalt der Meere zu erhalten. Diese Partnerschaft wird Enaleias neuestes Projekt in Kenia unterstützen, das durch Verra zur Erzeugung von Kunststoffgutschriften beiträgt. Mit zusätzlicher Finanzierung durch ClimeCo und dem Verkauf der Gutschriften wird Enaleia schätzungsweise 1.000 bis 3.000 Tonnen Plastik jährlich in Kenia sammeln.

„Ein Kunststoffguthaben ist ein Umweltgut, das für die Sammlung oder das Recycling einer Tonne Kunststoff steht und in den ESG-, CSR- und Nachhaltigkeitsprogrammen von Unternehmen eingesetzt werden kann", sagt Chris Parker, Director of Plastic Program bei ClimeCo. „Unser Ansatz ist es, eine Systemlösung für das Problem des Plastiks im Meer zu schaffen