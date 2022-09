KIEW (dpa-AFX) - Im Abwehrkampf gegen Russland kann die Ukraine mit weiteren Waffen aus Deutschland rechnen - allerdings nicht mit den gewünschten Kampfpanzern. Liefern will die Bundesregierung zwei weitere Mehrfachraketenwerfer Mars und 200 Raketen dafür sowie 50 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Dingo, wie Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Donnerstag in Berlin sagte. Wie bedeutsam die Unterstützung der Ukraine mit militärischer Ausrüstung ist, hob EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Besuch in Kiew hervor. Die Ukraine habe bewiesen, dass sie in der Lage sei, sich zu verteidigen, wenn sie gut ausgerüstet sei.

Der russische Präsident Wladimir Putin demonstrierte nach der internationalen Ächtung wegen seines Angriffskrieges bei einem Gipfeltreffen in Usbekistan unterdessen, dass er keineswegs isoliert ist. Erstmals seit dem Einmarsch in die Ukraine Ende Februar kam er persönlich mit Chinas Staatschef Xi Jinping zusammen und dankte ihm für Pekings "ausgewogene Position" in dem Konflikt. China gibt Russland politisch Rückendeckung und stellt die USA und die Nato als Hauptschuldige des Krieges dar.