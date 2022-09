Hoymiles bringt die nächste Generation von Hybrid-Wechselrichtern auf den Markt

HANGZHOU, 15. September, 2022 /PRNewswire/ – Hoymiles, ein führender Anbieter von intelligenter Energie und Hersteller von Mikro-Wechselrichtern, brachte eine neue Produktlinie von Hybrid-Wechselrichtern der nächsten Generation auf den Markt, die das Angebot des Unternehmens an erweiterten Energielösungen ergänzt. Mit diesen Wechselrichtern möchte Hoymiles den weltweit steigenden Bedarf nach Solarenergie decken, die durch die weltweit steigenden Energiekosten und die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen verstärkt wird.

Der Einsatz von hybriden Solarsystemen umfasst die Nutzung von Solarmodulen, Batterien und dem Hauptnetz sowie in einigen Fällen auch Generatoren für zusätzliche Zuverlässigkeit. Die Hybrid-Wechselrichter von Hoymiles sind integraler Bestandteil solcher Systeme und ermöglichen die Umwandlung von Strom in beiden Richtungen: von Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC) sowie von DC in AC. Dadurch ist das Hybridsystem in der Lage, je nach Energieproduktion, Preis und Nutzung dynamisch zwischen den Stromquellen zu wechseln.