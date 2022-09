Bis Anfang dieses Jahres befand sich McDonald’s im Rallyemodus und markierte bei 271,15 US-Dollar eine Bestmarke. Nachdem anschließend eine SKS-Formation regelkonform abgearbeitet werden konnte, fiel das Papier auf 217,68 US-Dollar zurück. Seit März befindet sich McDonald’s wieder im Aufwind und konnte bis Mitte August auf 267,97 US-Dollar ansteigen. Doch die letzten Tage zeigen eine wiederholte SKS-Formation, die bei Aktivierung sogar einen Aufwärtstrendbruch bestehend seit dem Frühjahr zur Folge haben könnte.

Engmaschiger Fokus

Die aktuelle Entwicklung sollte zunächst einer Beobachtung gewidmet werden, erst bei einem Bruch des 200-Tage-Durchschnitts sowie der Kursmarke von 248,25 US-Dollar könnten short orientierte Anleger in einen Verkaufsprozess eintreten. In diesem Szenario wären rasche Abschläge auf die 242,52 sowie in den Bereich zwischen 228,34 und 232,17 US-Dollar möglich. Um für eine nachhaltige Entspannung sorgen zu können, sollte auf der Oberseite mindestens das Niveau von 271,00 US-Dollar auf Wochenschlusskursbasis zurückerobert werden.