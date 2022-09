PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa sind am Donnerstag mehrheitlich mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Zuwächse gab es vor allem in Warschau und Prag, während die Budapester Börse schwächer schloss.

So stieg der tschechische Leitindex PX um 1,00 Prozent auf 1246,49 Punkte. Unter den schwer gewichteten Titeln lieferten insbesondere die Aktien der Erste Group mit plus 3,5 Prozent viel Rückenwind in einem europaweit starken Umfeld für Finanzwerte. Komercni Banka und Moneta Money Bank verteuerten sich um 0,8 beziehungsweise 0,3 Prozent.