Future Fertilitys KI-gestützte Eizellen-Bewertungstools erhalten CE-Kennzeichnung gemäß der neuen EU-Medizinprodukteverordnung (MDR)

Dubrovnik, Kroatien (ots/PRNewswire) - Future Fertility, ein

Gesundheitstechnologieunternehmen, das nicht-invasive KI-basierte

Fruchtbarkeitslösungen entwickelt, gibt die Erlangung des CE-Zeichens gemäß der

neuen EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) bekannt. Mit diesem wichtigen

Meilenstein festigt Future Fertility seine Präsenz in Europa und arbeitet mit

führenden IVF-Kliniken zusammen, um die Fruchtbarkeitsbehandlung durch die

ersten Eizellenbewertungsinstrumente Violet und Magenta zu optimieren.



Future Fertility ist das erste Unternehmen, das künstliche Intelligenz einsetzt,

um 2D-Bilder von Eizellen zu analysieren und personalisierte, validierte

Erkenntnisse für Eizelleneinfrierung und IVF-Patientinnen zu gewinnen. Es ist

wissenschaftlich erwiesen, dass seine Instrumente Merkmale erkennen, die für das

menschliche Auge unsichtbar sind, und die Wahrscheinlichkeit der Befruchtung und

der Entwicklung des Embryos (Blastozyste) genauer vorhersagen. Da dieser

Fortschritt einzigartige Erkenntnisse über die Lebensfähigkeit von Eizellen und

nicht von Embryonen liefert, können Kliniker, Embryologen und Patientinnen

fundiertere Behandlungsentscheidungen treffen.





"Die Bedeutung der Eizellenqualität für den Behandlungserfolg ist hinlänglichbekannt, aber es gab keine Instrumente, die diesen Einblick genau undzuverlässig liefern konnten", sagt Christy Prada, CEO von Future Fertility. "MitHilfe des maschinellen Lernens haben Violet und Magenta bewiesen, dass sie dieseLücke schließen können, und mit der CE-Kennzeichnung können wir diesebahnbrechende Technologie nun international in mehr Kliniken einführen."Neben dem neu erlangten CE-Zeichen sind die Geräte von Future Fertility bereitsvon Health Canada zugelassen, und das Unternehmen strebt in den kommendenMonaten die Zulassung durch die FDA an. Diese behördlichen Errungenschaftenstellen einen bedeutenden Schritt in der Vision von Future Fertility dar, dieZukunft der personalisierten Fertilitätsbehandlung auf der ganzen Welt zuerschließen."Wir sind begeistert, dass diese spannende Technologie nun auch hier in Europaangeboten werden kann", sagt Dr. Stepán Machac, Chief Medical Officer vonFutureLife, einem der größten Fruchtbarkeitsnetzwerke in Europa. "UnsereKliniken sind dafür bekannt, dass sie in der Branche mit innovativen Angebotenführend sind, und wir freuen uns, mit Future Fertility zusammenzuarbeiten, um inunseren Kliniken ein Pilotprojekt durchzuführen. Diese Hilfsmittel stellensowohl für die Fachleute als auch für ihre Patientinnen ein aufregendes neuesTerrain dar."Informationen zu Future FertilityFuture Fertility ist ein in Toronto ansässiges Unternehmen, das cloudbasierteKI-gestützte Tools entwickelt und vermarktet, die nicht-invasive 2D-Bildersofort analysieren, um die Wahrscheinlichkeit vorherzusagen, dass aus einermenschlichen Eizelle ein Embryo wird. Diese erste personalisierte Eierbewertungverbessert die Diagnostik, unterstützt die klinische Entscheidungsfindung undoptimiert die Ergebnisse.