Wirtschaft NRW ruft Kulturlandschaft zum Energiesparen auf

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Auch der Kulturbetrieb sollte nach Ansicht der NRW-Kultur- und Wissenschaftsministerin Ina Brandes (CDU) Energie sparen. "Wir sind uns darin einig, dass auch die Kulturlandschaft ihren Beitrag zum Energiesparen leisten muss, so wie alle anderen auch", sagte sie der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe).



"Viele Menschen aus dem Kulturbetrieb sind sehr lösungsorientiert und haben Pläne ausgearbeitet, um den Betrieb so weit wie eben möglich fortsetzen zu können", so die CDU-Politikerin. Zugleich werde man als Land "alles tun", damit die Einrichtungen so lange wie möglich geöffnet bleiben können, so Brandes weiter. Schließich gehörten Museen und Archive zur kritischen Infrastruktur, sagte die Landesministerin.