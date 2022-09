Am 14. Jahrestag der Pleite von Lehman Brothers kommt Gold stark unter Druck und fällt durch eine entscheidende Unterstützung. Auch die Aktienmärkte vor dem morgigen großen Verfall schwach - und ein Blick in die Börsen-Geschichte zeigt, dass die zweite September-Hälfte eine sehr gefährliche Zeit ist für die Aktienmärkte. Warum aber fällt Gold? Einerseits wegen starkem Dollar und steigenden Zinsen. Aber wohl noch wichtiger ist, dass Investoren das verkaufen, was sie verkaufen können, um Margin-Anforderungen zu erfüllen - zumal das gelbe Edemetall auf Dollar-Basis noch seit Jahresbeginn im Plus ist. Das ist der Grund, warum Gold auch nach der Pleite von Lehman Brothers im Jahr 2008 zunächst anstieg, dann aber heftig abverkaufte..

Hinweise aus Video: