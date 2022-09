Hochleistungs-Elektromotorrad DC100 von Davinci Motor feiert Debüt in Zibo, China

Zibo, China (ots/PRNewswire) - Kürzlich lief die Kleinserie des

Hochleistungs-Elektromotorrads DC100 von Davinci Motor in Zibo, China, vom Band

und läutete damit einen Neuanfang und neue Energie für die Motorradindustrie

ein. Das teilte das Informationsbüro der Volksregierung der chinesischen Stadt

Zibo mit.



Das DC100 steht seinem benzinbetriebenen 1.000-ccm-Pendant in Sachen Leistung in

nichts nach, was sich in den hervorragenden technischen Daten widerspiegelt:

Beschleunigung von null auf 100 km/h in etwa 3 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit

von 200 km/h, Spitzenleistung von 100 kW und maximales Drehmoment von 850 Nm.

Darüber hinaus wurde das DC100 auf der Grundlage der so genannten New Energy

Vehicles (NEV) als Maßstab für Reichweite und Ladetechnik entwickelt und hebt

die Branchenstandards für Elektromotorräder an. Das DC100 ist mit den L3

DC-Schnellladegeräten in den Vereinigten Staaten, Europa und China kompatibel,

die eine vollständige Aufladung in etwa 30 Minuten ermöglichen.