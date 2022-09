Patagonia wählt Naia(TM) Renew ES für seine schadstoffarmen Arbeits-T-Shirts

Kingsport, Tenn. (ots/PRNewswire) - Eastmans nachhaltigere Faser wird für eine

begrenzte Anzahl von Hemden für den Outdoor-Bekleidungshändler verwendet



Eastman, Hersteller von Naia(TM) Renew nachhaltigen Fasern und Garnen, gibt

bekannt, dass es mit Patagonia® zusammengearbeitet hat, um eine begrenzte Anzahl

von T-Shirts aus Naia(TM) Renew ES - Eastmans neuestem Faserangebot mit erhöhtem

Recyclinganteil - für die Workwear-Linie des Outdoor-Bekleidungshändlers

anzubieten.





Naia(TM) Renew ES wurde aufgrund seiner verbesserten Nachhaltigkeit benannt undbesteht zu 60% aus recyceltem Material. Im Gegensatz zu anderen Garnen undFasern auf Zellulosebasis werden bei dieser Option weniger neue Materialienbenötigt, um ein umweltfreundliches Produkt herzustellen. Naia(TM) Renew ES wirdaus einer Kombination von molekular recyceltem Abfallmaterial (40%), recycelterZellulose (20%) und erneuerbarem Holzzellstoff (40%) hergestellt.Die 20% recycelte Zellulose stammen aus Abfallstoffen, Textilabfällen undZelluloseabfällen, die nicht aus der Forstwirtschaft stammen. Diese Innovationwird durch die kontinuierlichen Bemühungen von Eastman um die Zusammenarbeit mitumweltbewussten Partnern in der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht. ZumBeispiel hat das Naia(TM)-Team eine Partnerschaft mit GP Cellulose (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3647307-1&h=2562964909&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3647307-1%26h%3D1675596343%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.gppackaging.com%252FCellulose%252F%26a%3DGP%2BCellulose&a=GP+Cellulose) ,einem Zellstofflieferanten mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit,zusammengearbeitet, um erneuerbare Forstfasern und Lösungen fürNicht-Forstfasern in sein Rohmaterial zu integrieren.Die verbleibenden 40 % Recyclinganteil* stammen aus der hochmodernen molekularenRecyclingtechnologie von Eastman, die schwer zu recycelnde Abfälle wieKunststoffverpackungen und alte Teppiche in Grundbausteine zerlegt, aus denendie Essigsäure für die Herstellung von Celluloseacetatgarn und -fasern gewonnenwird. Dieses Verfahren verursacht nicht nur weniger Treibhausgasemissionen,sondern vermeidet auch, dass Abfälle auf Mülldeponien, in Verbrennungsanlagenoder an anderen unerwünschten Orten entsorgt werden."Patagonia war schon immer ein Unternehmen, das seine Fasern sorgfältig undverantwortungsbewusst auswählt", sagte Ruth Farrell, Eastman Textile GeneralManager. "Die Zusammenarbeit mit Patagonia hat uns geholfen, Materialien zuentwickeln, die die Kunden des Unternehmens ansprechen - umweltbewussteMenschen, die hart arbeiten und spielen. Patagonia-Kunden wollen Kleidung, diewiderspiegelt, wer sie sind und was ihnen wichtig ist, ohne Kompromisse bei