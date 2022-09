Klimawandel im Mittelpunkt der internationalen Botanikkonferenz in Almaty

ALMATY, Kasachstan, 15. September 2022 /PRNewswire/ -- Anlässlich des 90-jährigen Bestehens des kasachischen Instituts für Botanik und Pflanzenzüchtung veranstaltete der von der Bulat Utemuratov Foundation frisch renovierte Botanische Hauptgarten in Almaty in der vergangenen Woche eine internationale wissenschaftliche Konferenz. Im Vorfeld der COP27 widmete sich die Konferenz Botanischen Gärten und deren Auswirkungen auf den Klimawandel. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Erhaltung von Pflanzen angesichts der Dürren und Waldbrände, die die Welt in diesem Sommer heimgesucht haben.

„Der Kampf gegen den Klimawandel ist für die Stiftung ein wichtiges Thema. Alle von der Stiftung unterstützten Projekte sind bestrebt, bei den ESG-Praktiken eine Vorreiterrolle einzunehmen. Die Pflanzenwelt spielt im Kampf gegen den Klimawandel eine entscheidende Rolle, und der Bedarf an der Erforschung einer widerstandsfähigen und anpassungsfähigen Flora ist größer denn je. Doch wenn wir unsere Einstellung gegenüber der Umwelt nicht bald ändern, sind 40 % der weltweiten höheren Pflanzenwelt in diesem Jahrhundert vom Aussterben bedroht", betonte Almaz Sharman, Vorsitzender des Kuratoriums der Bulat Utemuratov Foundation.

Wissenschaftler und Akademiker aus 12 Ländern haben sich mit einer Reihe von Themen befasst, z. B. mit der entscheidenden Rolle botanischer Gärten bei der Erhaltung wissenschaftlich bedeutender Flora, mit Methoden zur Erhaltung der Artenvielfalt ex situ und in situ sowie mit der Förderung der wissenschaftlichen Kompetenz junger Menschen, um den menschlichen Faktor bei Waldbränden zu minimieren.

„Eine andere Einstellung zur Natur war das Leitmotiv für den 15 Millionen Dollar teuren Umbau des Gartens im Jahr 2019. Dazu gehörte der Bau einer neuen Wasserversorgung sowie der Anbau von 175.000 neuen Pflanzen. Seit der Renovierung strömen die Besucher in den Garten, und im August 2022 konnte er den millionsten Besucher begrüßen", so Almaz Sharman abschließend.

Die Bulat Utemuratov Foundation ist eine projektübergreifende Stiftung, die sich aktiv an der Unterstützung von Projekten in den Bereichen Gesundheit, Kultur und Bildung beteiligt. Mit ihrer Förderung will die Stiftung Kasachstan zu einem lebenswerteren Ort machen. 2019 wurde der Botanische Garten unter der Schirmherrschaft der Bulat Utemuratov Foundation umfassend saniert. Dieser ist Teil des Ministeriums für Ökologie, Geologie und natürliche Ressourcen der Republik Kasachstan. Der Botanische Hauptgarten verfügt über neun dendrologische Ausstellungsflächen, sechs separate botanische Sammlungsflächen und einen wissenschaftlichen Bereich, in dem internationale Forschung zur Erhaltung von Pflanzengenpools betrieben wird.