SIFI PRÄSENTIERT NEUE WISSENSCHAFTLICHE DATEN UND LANCIERT EINE NEUE INTRAOKULARE LINSE WÄHREND DES 40. KONGRESSES DER EUROPÄISCHEN GESELLSCHAFT FÜR KATARAKT- UND REFRAKTIVE CHIRURGIE

CATANIA, Italien, 15. September 2022 /PRNewswire/ -- SIFI, ein führendes internationales Unternehmen der Augenheilkunde, kündigt drei wissenschaftliche Präsentationen über seine neuesten Innovationen während des bevorstehenden Kongresses der European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) an, der vom 16. bis 20. September in Mailand (Italien) stattfinden wird. In diesen Präsentationen werden die Ergebnisse von Studien vorgestellt, in denen die fortschrittlichen Lösungen des SIFI für die refraktive Kataraktchirurgie bewertet wurden.





SIFI kündigt außerdem die Markteinführung von Evolux an, einer neuartigen erweiterten monofokalen Intraokularlinse (IOL), die auf einem hydrophoben Material und einem nicht-diffraktiven Profil basiert und im Vergleich zu einer standardmäßigen monofokalen IOL ein besseres Sehen im Zwischenbereich und ein äquivalentes Sehen in der Ferne ermöglichen soll. Evolux wurde auf der Grundlage einer patentierten Technologieplattform entwickelt und leistet Pionierarbeit bei der Erweiterung der Tiefenschärfe durch Wellenfronttechnik.

Am Montag,den 19. September, wird das kostenlose Papier „Visual Performance Of The Extended Depth Of Focus (Edof) Well Fusion Optical System: Mini Well On The Dominant Eye And Mini Well Proxa On The Non-Dominant Eye After Cataract Surgery" (Moderator: Dr. Victor Caparas) die klinischen Ergebnisse von SIFIs einzigartiger Lösung zur Behandlung von Presbyopie vorstellen.

Das E-Poster „Evolux, The New Standard Of Care With Extended Depth Of Focus In Monofocal Intraocular Lenses" (E-Posternummer: PO192) wird präklinische Ergebnisse zur Bewertung der optischen Leistung der neuen IOL Evolux von SIFI vorstellen.

Am Montag, den 19. September, findet das Satellitensymposium „Advanced solutions for targeting quantitative and qualitative outcomes in cataract refractive surgery: more possibilities for more patients" (Referenten: Prof. Gerd U. Auffarth, Prof. Béatrice Cochener, Prof. Rita Mencucci, Prof. Emilio Pedrotti, Dr. Victor Caparas, Dr. Dorin Nicula) statt, auf dem sechs Vorträge gehalten werden, die sich mit der Rolle von Quantität und Qualität des Sehvermögens bei der refraktiven Kataraktchirurgie, den klinischen Ergebnissen von Studien zum optischen System Well Fusion, der neuen erweiterten monofokalen IOL Evolux und dem Management der postoperativen Behandlung nach der Kataraktchirurgie mit Netildex-Gel, einer zweimal täglich anzuwendenden, konservierungsmittelfreien Fixkombination aus Dexamethason 0,1 % und Netilmicin 0,3 %, befassen.