Mit wachsendem Markenwert und Einfluss verzeichnet XCMGs Exportumsatz in der ersten Jahreshälfte 2022 ein Wachstum von über 157 % im Vergleich zum Vorjahr

In der ersten Jahreshälfte 2022 erzielten die XCMG-Einheiten in Übersee mit einem Umsatzplus von 71,8 Prozent eine hervorragende Leistung. Der Umsatz von XCMG Brasilien im ersten Halbjahr übertraf den Jahresumsatz von 2021 und erzielte eine deutliche Steigerung des Gewinns und der Gesamtkennzahlen. Die Unternehmensregistrierung und die Standortauswahl für XCMGs nordamerikanische Projekte sind abgeschlossen, und die Einnahmen von German Schwing haben sich positiv entwickelt, während India Schwing mit einer Umsatzsteigerung von 68,5 Prozent zu einem Maßstab für die gemeinsame Entwicklung geworden ist. XCMG India hat offiziell den Betrieb aufgenommen, und die Tochtergesellschaft des Konzerns in Usbekistan meldet ein Umsatzwachstum von 69,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Gemäß den simulierten Jahresabschlüssen nach Abschluss der Umstrukturierung der materiellen Vermögenswerte ist „New XCMG" die Nummer 1 in der chinesischen Baumaschinenindustrie in Bezug auf Gesamtumsatz und Nettogewinn. Darüber hinaus sieht der vorläufige Dividendenplan von XCMG eine Dividende von 2,3 Yuan pro 10 Aktien (einschließlich Steuern) vor.

XUZHOU, China, 16. September 2022 /PRNewswire/ -- XCMG Construction Machinery Co. Ltd. (SHE:000425) meldete zum 30. Juni einen Umsatz von 38,204 Milliarden Yuan (5,52 Milliarden US-Dollar) für das erste Halbjahr, was einem Rückgang von 28,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und einem geringeren Rückgang im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Die Exporteinnahmen von XCMG beliefen sich auf 12,488 Milliarden Yuan (1,8 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von 157,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

