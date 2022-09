WEKA übertrifft seine Finanzziele für das Geschäftsjahr 2022 im dritten Rekordquartal

CAMPBELL, Kalifornien, 15. September 2022 /PRNewswire/ -- WEKA , das Unternehmen für Datenplattformen für KI, gab heute bekannt, dass es ein rekordverdächtiges drittes Quartal (Q3) mit Finanzergebnissen und globaler Expansion in seinem Geschäftsjahr 2022 (FY'22) abgeschlossen hat. Nach der Einführung der vierten Generation der WEKA Data Platform , die im Juni vorgestellt wurde, schloss das Unternehmen das größte Finanzquartal seiner Geschichte ab und übertraf damit den Umsatz aller vier Quartale des Geschäftsjahres 2021. Gleichzeitig feierte WEKA das kontinuierliche Wachstum seines globalen Teams und die stetige Expansion in den asiatisch-pazifischen Raum (APAC), wo das Unternehmen in mehreren Schlüsselmärkten Spitzenkräfte für Vertrieb, Technik und Kundenerfolg gewinnen konnte.

Da globale Unternehmen weiterhin in Rekordtempo Digital-First-Strategien einführen, wollen viele von ihnen künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) nutzen, um transformative Erkenntnisse zu gewinnen, die neue Geschäftsmodelle und neue Grenzen für Innovationen, wissenschaftliche Durchbrüche und Forschungsentdeckungen vorantreiben. Die bedauerliche Realität ist jedoch, dass viele KI- und ML-Projekte es nie von der Pilotphase bis zur Produktion schaffen. Dies liegt häufig an den Einschränkungen herkömmlicher Dateninfrastrukturen, die nicht die erforderliche Leistung, Skalierbarkeit und nahtlose Datenportabilität bieten können, die zur Unterstützung komplexer Berechnungen in modernen verteilten Datenumgebungen erforderlich sind. Immer mehr Unternehmen wenden sich an WEKA, um diese Herausforderungen zu meistern, ihre datengesteuerten Initiativen zu beschleunigen und mit KI, ML und anderen High-Performance-Computing-Workloads erste Ergebnisse auf dem Markt zu erzielen.

Da die Kundennachfrage nach der WEKA 4 Datenplattform zunimmt, verzeichnet das Unternehmen enorme Erfolge in verschiedenen Indizes, die zu einer Periode anhaltenden Hyperwachstums beitragen. Zu den Highlights des Q3-Ergebnisses gehören:

Rekordverdächtige Finanzergebnisse und Cloud-Beschleunigung

Q3 war das größte Finanzquartal in der Geschichte von WEKA und übertraf das gesamte Geschäftsjahr 2021.

Das Unternehmen erzielte im 3. Quartal eine beeindruckende Netto-Dollarbindungsrate (NDR) von 255 Prozent und konnte die Abwanderung von Kunden auf Null reduzieren.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seinen Finanzplan für das 3. Quartal zu 250 Prozent erfüllt und den Gesamtvertragswert (TCV) um 635 Prozent und den jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) um 232 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert.

43 Prozent der Kundentransaktionen im 3. Quartal fanden in der Cloud statt.

Großkunden-Momentum