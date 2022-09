Halle/MZ (ots) - Ungeachtet der Diskussionen um ein bundesweit gültigesNahverkehrsticket hält Sachsen-Anhalt an der Entwicklung eines eigenenlandesweiten Handyticket-Systems fest. Das Projekt kommt seit Jahren allerdingsnur mühsam voran, wie die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung(Freitagausgabe) berichtet. Die Grünen im Landtag fordern nun einen Stopp. DasLand solle sich lieber für eine bundesweite Lösung stark machen, sagteFraktionschefin Cornelia Lüddemann dem Blatt.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/47409/5322216OTS: Mitteldeutsche Zeitung

Wirtschaft/Verkehr / Was kommt nach dem Neun-Euro-Ticket? Sachsen-Anhalt hält an eigenem Handyticket-System fest - Kritik von Grünen

