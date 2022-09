SodaStream, die weltweit führende Marke für kohlensäurehaltiges Wasser, stellt eine 360°-Neupositionierung vor

Kfar Saba, Israel (ots/PRNewswire) -



- Neue Markenidentität, Symbol und Logo

- Neue Produktebene: SodaStream Collection mit erweiterten Funktionen und

Premium-Designs

- Umfassendes Rebranding mit neuem visuellem Design, Verpackung, digitalem

Auftritt und Tonfall



SodaStream, die weltweit führende Marke für kohlensäurehaltiges Wasser, kündigt

eine vollständige 360°-Neupositionierung der Marke an, die heute live geht. Im

Rahmen seiner vor drei Jahren eingeleiteten digitalen Transformation und

verbraucherzentrierten Strategie nutzt das Unternehmen das wachsende Interesse

seiner Kunden an Design, Innovation, Mixologie und Benutzererfahrung. Da der

Trend, frisches Wasser mit Kohlensäure zu Hause zuzubereiten, weiter zunimmt und

die Verbraucher vor allem im Lebensmittel- und Getränkesektor1 leichter

zugängliche Premiumprodukte suchen, führt SodaStream ein komplettes Redesign des

Unternehmenssymbols, der Farbpalette und der Websites ein und führt eine neue

Reihe von hochwertigen Produkten ein.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im Mittelpunkt der neuen Positionierung steht der Aufruf der Marke "Push forBetter" , inspiriert von der Aktion, die man ausführt, wenn man den Knopf desSodaStream-Wassersprudlers drückt. "Push for Better" wird in der neuen visuellenIdentität der Marke zum Leben erweckt und führt zu einem "Ripple-Effekt"positiver Veränderungen, inspiriert von der Kraft eines einfachen Knopfdrucksund dem Strom von Veränderungen, der dadurch in Gang gesetzt wird - sowohl fürVerbraucher als auch für den Planeten.Die neue visuelle Sprache beinhaltet ein neues ikonisches Symbol, das aus zweiineinandergreifenden Wassertropfen besteht, die in einer Yin- und Yang-Formationangeordnet sind und Gleichgewicht und Harmonie darstellen sowie an den Planetenerinnern. Das Design bildet den charakteristischen Buchstaben "S", derSodaStream symbolisiert. Die neue Farbpalette von SodaStream ist von der Naturinspiriert und bleibt damit dem Ziel treu, mehr für den Planeten zu tun. DieHauptfarben der Marke sind Fresh Blue, Deep Blue und Sand, eine Anspielung aufdie Reinheit und Frische des Wassers und die Helligkeit des Sandes.SodaStream stellt außerdem die "SodaStream Collection" vor, eine neuePremium-Produktreihe, die das fortschrittliche und durchdachte Produktsortimentrepräsentiert. Die "SodaStream Collection" bietet gehobene Erlebnisse durchüberlegene Innovation, Qualität und Design. Das Collection-Sortiment umfasst dieneuen SodaStream Sprudelgeräte Art und Duo sowie zukünftige Innovationen, dievon weltweit bekannten Designern entworfen werden.Die neue visuelle Identität von SodaStream ist jetzt an allen digitalen