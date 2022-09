Schwesig fordert baldigen Energiepreisdeckel - 'Wasser bis zum Hals'

BERLIN/SCHWERIN (dpa-AFX) - Ein Energiepreisdeckel muss nach Ansicht von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) schnell kommen. "Ich finde, man kann viele Modelle diskutieren, aber ich glaube, dass das jetzt nicht noch mehrere Wochen gut geht", sagte Schwesig am Donnerstagabend in der ZDF-Talksendung "Maybrit Illner". Den Unternehmen und Bürgern stehe das "Wasser bis zum Hals". Mit Blick auf die Abschlagsrechnungen sagte sie: "So ein Bäckermeister und Bürger fragt sich, wie soll ich das hinkriegen?"

Schwesig warb erneut für ihren Vorschlag, für ein bis zwei Jahre den Energiepreis für den Grundbedarf zu deckeln. Es sei wichtig, dass der Staat das jetzt begleite, "sonst verlieren wir die Unterstützung, und das wollen wir nicht".