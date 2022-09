Neue 3D-Drucktechnologie von Polyplastics für DURACON (R) POM beschleunigt den Produktentwicklungszyklus

TOKIO, 16. September 2022 /PRNewswire/ -- Polyplastics Co., Ltd., ein weltweit führender Anbieter von technischen Thermoplasten, hat eine dreidimensionale (3D) Drucktechnologie für die Herstellung von DURACON (R)-Produkten aus Polyoxymethylen (POM) entwickelt. Die als Material Extrusion (MEX) bekannte Technologie liefert trotz 3D-Druck physikalische Eigenschaften, die denen von Spritzgussartikeln nahe kommen. Polyplastics wird die neue 3D-Drucktechnologie auf der kommenden Messe K 2022 (Halle 7A/B02) von 19. bis 26. Oktober in Düsseldorf vorstellen.

