Chinas Einzelhandel und Industrieproduktion ziehen stärker an als erwartet

PEKING (dpa-AFX) - Hoffnungsschimmer für die zuletzt schwache chinesische Wirtschaft: Im August haben sich der Einzelhandel und die Industrie besser entwickelt als zuletzt. Die Erwartungen der Experten wurden auch übertroffen. Volkswirte führten das zum Teil auf staatliche Hilfen wie Subventionen für den Kauf von E-Autos oder Sondereffekte wie die Hitzewelle im August zurück, die vor allem die Elektrizitätsproduktion nach oben getrieben hat. Neben dem Einzelhandelsumsatz und der Industrieproduktion fielen auch die Sachinvestitionen höher aus.

Der Einzelhandelsumsatz sei im August im Vergleich zum Vorjahreswert um 5,4 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt am Freitag in Peking mit. Im Juli hatte das Plus nur 2,7 Prozent betragen. Volkswirte hatten mit einer Verbesserung gerechnet, aber lediglich mit einem Anstieg von etwas mehr als drei Prozent. Ähnlich sieht es bei der Industrieproduktion aus. Diese zog im August um 4,2 Prozent an. Hier hatten Volkswirte einen Anstieg in Höhe des Juli-Werts von 3,8 Prozent erwartet.