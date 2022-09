Wirtschaft Zahl der Baugenehmigungen geht zurück

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland geht zurück. Im Juli wurde der Bau von 30.653 Wohnungen erlaubt, 2,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mit.



Von Januar bis Juli wurden damit insgesamt 216.425 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt - auch das waren 2,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. In den Ergebnissen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten. In neu zu errichtenden Wohngebäuden wurden von Januar bis Juli 2,0 Prozent Wohnungen weniger als im Vorjahreszeitraum.