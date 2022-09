Topbildung bei der Inflation, Bodenbildung am Aktienmarkt

Da die EZB den Hauptrefinanzierungssatz jüngst auf 1,25 % angehoben hat, sprechen diese Aussagen für weitere Leitzinsanhebung auf den beiden verbliebenen Sitzungen im laufenden Jahr von 0,50 Prozentpunkten am 27. Oktober und 0,25 am 15. Dezember.

Anleihemarkt: Geldpolitik ist weitestgehend eingepreist

Am Anleihemarkt ist zumindest der Zinsschritt im Oktober bereits eingepreist. Denn die an den Börsen vielbeachtete Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen notiert bereits bei 1,75 %, wie die folgende Grafik der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) zeigt.

Derweil gehen einige Investoren davon aus, dass die US-Notenbank (Fed) in der kommenden Woche den Schlüsselsatz nicht nur um 75 Basispunkte, sondern womöglich sogar um einen vollen Prozentpunkt anheben dürfte. Damit würde er zwischen 3,25 % und 3,5 % landen. Allerdings bleibt die Mehrheit bei 75 Prozentpunkten.

Und auch dieser Zinsschritt ist von den Märkten bereits eingepreist. Denn wie die obige Grafik ebenfalls zeigt, hat die von den Märkten noch stärker beachtete Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auch schon dementsprechend zugelegt.

Viel höhere Leitzinsen, als von den Notenbanken bereits propagiert, werden vom Markt aktuell nicht (mehr) erwartet. Und so scheinen Markt und Notenbanken inzwischen wieder in etwa auf einer Linie zu sein. Daher hatte ich am Dienstag auch noch einmal geschrieben, dass ein sehr großer Teil der geldpolitischen Entscheidungen der Notenbanken an den Börsen bereits eingepreist ist.

Die Leitzinsen wirken immer noch stimulierend

Viel wichtiger ist mir deshalb heute der Hinweis, dass die Leitzinsen immer noch relativ niedrig sind. Auf den aktuellen Niveaus wird sowohl die europäische als auch die US-amerikanische Wirtschaft noch stimuliert, also angeheizt. Das erscheint angesichts der rezessiven Tendenzen, die sich vor allem in den Einkaufsmanager-Indizes zeigen (siehe folgende Grafik), auch sinnvoll.