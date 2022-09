Goldaktien weltweit schwach

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Marc Felix Serrao, Neue Zürcher Zeitung: „Weil ein Virus, das nicht mehr annähernd so gefährlich ist, wie es mal war, wieder gefährlich werden könnte, braucht Deutschland weiterhin Maßnahmen, um die Freiheit der Bürger einzuschränken. Man kann nur froh sein, dass die Bundesregierung im Umgang mit der Pandemie in Europa isoliert ist. Früher waren Deutschlands nationale Alleingänge gefürchtet. Heute erwecken sie Mitleid“.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem leichteren Dollar nach (aktueller Preis 53.522 Euro/kg, Vortag 54.495 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verliert (aktueller Preis 19,04 $/oz, Vortag 19,45 $/oz). Platin zeigt sich stabil (aktueller Preis 900 $/oz, Vortag 900 $/oz). Palladium gibt leicht nach (aktueller Preis 2.072 $/oz, Vortag 2.083 $/oz). Die Basismetalle fallen etwa 3 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 91,16 $/barrel, Vortag 94,08 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 3,0 % oder 3,1 auf 99,2 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Agnico 4,1 % und Franco-Nevada 3,5 %. Bei den kleineren Werten geben Intern. Tower Hill 7,7 %, Argonaut 7,3 % und Iamgold 6,4 % nach. Bei den Silberwerten fallen Mandalay 8,6 %, Abra 8,3 % und Impact 7,8 %. Metallic verbessert sich 7,1 %.