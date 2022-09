Vanadium: Deutlich erhöhte Nachfrage aufgrund des ungebremsten Trends zu erneuerbaren Energien erwartet – Unternehmen wie Vanadium Resources können profitieren

Die geopolitische Lage der Welt hat sich nicht erst mit der Pandemie und dem Ukraine-Krieg radikal verändert. Schon lange konkurriert die Volksrepublik China mit dem Westen um Ressourcen. Die neue Seidenstraße ist in dieser Hinsicht wohl das berühmteste und ambitionierteste Projekt der Regierung in Beijing. Darüber hinaus aber haben die Ostasiaten bereits in Südamerika den Kampf um die Kupferreserven dieser Welt aufgenommen. Schließlich ist das Reich der Mitte mit rund 55 Prozent weltweit der mit Abstand größte Verbraucher des roten Metalls. Auch in Afrika wetteifert das Land um Rohstoffe für seine ambitionierten Wachstumsziele. Nicht umsonst sind die Chinesen dort nicht nur mit Eisenbahnprojekten, sondern auch mit direkten Beteiligungen – auch an westlichen Mining-Konzernen – stark vertreten.

Mit dem Ausfall von Lieferketten während der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine ist China endgültig als der künftige Konkurrent der USA und ihrer westlichen Verbündeten wahrgenommen worden. Russland dürfte ohnehin als Lieferant von Energie und Metallen künftig ausfallen. Und so gilt es, jetzt hier Pflöcke einzuschlagen und sich Lieferanten in Afrika, Lateinamerika und im südlichen Asien zu sichern.

Besonders prekär ist die Lage bei vielen Metallen, die für die Elektrifizierung des Verkehrs und den Umbau der Energiesysteme weg von fossilen Brennstoffen Bedeutung haben. Hierzu haben die EU und die USA jeweils Listen mit „kritischen Metallen“ veröffentlicht. Mit dabei sind alte Bekannte wie Lithium, Aluminium, Nickel oder eben Kupfer.

Noch nicht im Fokus der Öffentlichkeit steht dabei Vanadium, dass sich beispielsweise auch in der Zusammenstellung kritischer Metalle des US Geological Survey (USGS) befindet. Der Zusatz von Vanadium führt in Chrom-Vanadium-Stählen zu einer Erhöhung der Zähigkeit und damit zu einer erhöhten Widerstandsfähigkeit des Endprodukts Stahl. Etwa 85 Prozent der weltweiten Produktion landet heute in diesem Bereich. Das klingt erst einmal wenig spannend. Doch darüber hinaus kann Vanadium ein großes Problem der Erneuerbaren Energien lösen. Denn der Wind weht nicht ewig und nachts scheint keine Sonne. Die gewonnene Energie kann aber in sogenannten Vanadium Redox Batterien gespeichert und bei Bedarf abgerufen werden. Sie haben den Vorteil, dass sie langlebig sind und bis zu 20.000-mal ohne großen Leistungsverlust wieder aufgeladen werden können. In den kommenden Jahren soll die Nachfrage nach Vanadium daher um etwa ein Viertel steigen. Der Bedarf der Erneuerbaren Energien soll bis 2025 rund 15 bis 25 Prozent der globalen Produktion ausmachen.