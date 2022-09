Frauen in die Vorstandsetagen: Interview mit Diana Markaki-Bartholdi

Frauen in Führungspositionen sind fast doppelt so häufig wie Frauen insgesamt die einzige Frau in ihrer Etage. Besonders deutlich wird das in den Vorstandsetagen großer Unternehmen. Zwar hat sich die EU im Sommer 2022 auf eine Geschlechterquote in Vorstandsetagen bis 2026 geeinigt, doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Darüber haben wir mit Diana Markaki-Bartholdi, Gründerin von the Boardroom, gesprochen.

Bild: Diana Markaki-Bartholdi Bildquelle: the Boardroom

1. Hallo Frau Markaki, bitte stellen Sie sich unseren Lesern kurz vor.

Ich bin eine internationale Anwältin, spezialisiert auf M&A und Kapitalmärkte, hauptsächlich im Energie- und Infrastruktursektor. Im Laufe meiner Karriere habe ich internationale und nationale Börsengänge (IPOs und Zweitnotierungen) sowie große M&A-Projekte in New York, Mailand, London und Athen betreut. Seit 8 Jahren lebe und arbeite ich in Zürich. Ich verfüge über mehr als 15 Jahre Erfahrung in regulierten Märkten (Energie und Versorgungsunternehmen) und hatte Führungspositionen bei einigen der größten europäischen Energieinfrastrukturprojekte inne. Als Global Director habe ich in 60 Ländern auf 5 Kontinenten multidisziplinäre, kulturell vielfältige und geografisch verteilte Teams geleitet. Ich war Mitglied des Verwaltungsrats von ELLAKTOR, einem börsennotierten Infrastrukturkonzern, der weltweit in mehr als 30 Ländern tätig ist. Zudem bin ich Mitglied des Verwaltungsrats von 5G Ventures SA, das den Phaistos Fund verwaltet, einen millionenschweren Investmentfonds, der in 5G-Technologien investiert, wo ich auch Vorsitzender des Prüfungsausschusses des Verwaltungsrats bin. Derzeit bin ich Equity Partner in einer internationalen Investmentfirma mit Sitz in London, die sich auf ESG- und Impact-Investitionen fokussiert. Nicht zuletzt bin ich die Gründerin von the Boardroom, dem ersten privaten Club für weibliche Führungskräfte, die in den Verwaltungsrat aufsteigen wollen. Der Club wurde letztes Jahr in der Schweiz gegründet und expandiert bereits in ganz Europa. Ich habe einen Abschluss in Jura und einen LLM in internationalem und europäischem Recht von der Universität Athen sowie einen Executive MBA von der Harvard Business School.