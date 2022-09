JPMORGAN stuft DEUTSCHE POST AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Post von 58 auf 52,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Jamie Baker kürzte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Schätzungen für den Logistikkonzern für die kommenden Jahre um zwei bis vier Prozent und nannte dies moderat. Das Paketgeschäft könne sich im kommenden Jahr schwertun. Grundsätzlich sei das Unternehmen aber unter den Großen der Branche am attraktivsten./bek/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 20:33 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Post Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -6,68 % auf 33,48EUR erreicht.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jamie Baker

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE POST AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52,50

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m