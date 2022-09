JPMORGAN stuft Hapag-Lloyd auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 190 auf 155 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Hapag-Lloyd hänge stärker als der Kontrahent AP Moeller-Maersk von den niedrigeren Spot-Frachtraten ab, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte kürzte die Schätzung für das operative Ergebnis 2023 um 62 Prozent. Die Aktien der Container-Reederei seien überbewertet./bek/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 20:33 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2022 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hapag-Lloyd Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -8,33 % auf 187EUR erreicht.