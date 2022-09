Torq schließt strategische Investition in Höhe von 15 Millionen C$ von Gold Fields ab

Vancouver, Kanada - 15. September 2022 - Torq Resources Inc. (TSX-V: TORQ, OTCQX: TRBMF) ("Torq" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/torq-resources- ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es die nicht vermittelte Privatplatzierung in Höhe von 15 Millionen C$ mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des an der NYSE notierten internationalen Goldminenunternehmens Gold Fields Limited ("Gold Fields") abgeschlossen hat, die bereits am 6. September 2022 angekündigt wurde. Das Unternehmen emittierte insgesamt 15.000.000 Stammaktien von Torq zu einem Preis von $ 1,00 pro Aktie, wodurch Gold Fields etwa 15,05 % der emittierten und ausstehenden Aktien von Torq (unverwässert) besitzt. Die Mittel werden für die Weiterentwicklung des Projektportfolios von Torq in Chile verwendet, in erster Linie für das Gold-Kupfer-Projekt Santa Cecilia. Die Aktien der Privatplatzierung unterliegen sowohl einer viermonatigen gesetzlichen Haltefrist als auch einer einjährigen vertraglichen Haltefrist gemäß dem Investitionsabkommen, auf das sich das Unternehmen in seiner Pressemitteilung vom 6. September 2022 bezieht.