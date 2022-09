Baugenehmigungen für Wohnungen im Juli 2022 - 2,2 % gegenüber Vorjahresmonat

WIESBADEN (ots) -



- Zahl genehmigter Wohnungen von Januar bis Juli 2022 um 2,1 % niedriger als im

Vorjahreszeitraum

- Baugenehmigungen im Neubau von Januar bis Juli 2022: -16,1 % bei

Einfamilienhäusern, +7,1 % bei Mehrfamilienhäusern



Im Juli 2022 wurde in Deutschland der Bau von 30 653 Wohnungen genehmigt. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 2,2 % oder 681

Baugenehmigungen weniger als im Juli 2021. Von Januar bis Juli 2022 wurden damit

insgesamt 216 425 Baugenehmigungen für Wohnungen erteilt - dies waren 2,1 % oder

4 690 weniger als im Vorjahreszeitraum (Januar bis Juli 2021: 221 115). In den

Ergebnissen sind sowohl die Baugenehmigungen für Wohnungen in neuen Gebäuden als

auch für neue Wohnungen in bestehenden Gebäuden enthalten.