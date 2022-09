Atlas erhält eine strategische Investition der Serie B von bis zu 200 Millionen US-Dollar von Sixth Street Growth

Chicago (ots/PRNewswire) - Das globale HCM-Technologieunternehmen investiert in

die Skalierung seiner globalen Workforce-Management-Plattform, die innovative

Unternehmen bei der Suche nach flexiblen Lösungen für die neue Arbeitswelt

unterstützen soll



Atlas, ein branchenführender Anbieter von Employer of Record -Lösungen und

-Technologien, gab heute die Partnerschaft mit Sixth Street Growth bekannt, dem

Wachstumsinvestitionsunternehmen der globalen Investmentfirma Sixth Street.

Sixth Street Growth wird eine strategische Kapitalinvestition von bis zu 200

Millionen US-Dollar tätigen, um die weitere globale Expansion von Atlas zu

unterstützen.





Atlas leistete Pionierarbeit mit dem Direct Employer of Record-Modell, das vonUnternehmen in mehr als 160 Ländern unterstützt wird, und baute seineTechnologie mit dem Hauptaugenmerk auf die Unterstützung seiner Kunden bei derEinhaltung von Beschäftigungsregeln und -vorschriften auf globaler Basis auf.Führende Technologie in Verbindung mit lokaler, direkter Erfahrung ermöglicht esAtlas, Unternehmen mit globalen Ambitionen zu unterstützen und ihnen dieFlexibilität zu geben, die besten Talente weltweit einzustellen und zuverwalten."Die Zukunft der Arbeit ist grenz- und kulturübergreifend", sagt Rick Hammell,Gründer und CEO von Atlas. "Atlas ermöglicht es Unternehmen, die Chance zuergreifen, wettbewerbsfähig, flexibel und grenzenlos zu sein. Diese jüngsteInvestition von Sixth Street wird es uns ermöglichen, weiterhin auf dieBedürfnisse unserer Kunden einzugehen, indem wir die effizientesten undinnovativsten Wege für die Expansion in neue Märkte, das Onboarding vonTalenten, das Management des Risikos der Nichteinhaltung von Vorschriften unddie internationale Bezahlung anbieten. "Die heutige Investition wird die Technologieplattform von Atlas weiterverbessern und den Nutzern mehr Flexibilität durch zusätzliche Selbstbedienungs-und Automatisierungsfunktionen bieten, die es Unternehmen ermöglichen, schnellerzu skalieren, unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter, die sie einstellen. DieMittel werden auch die Softwarelokalisierung und den Echtzeit-Kundenservice inder Region unterstützen. Diese Erweiterungen der Softwareplattform erfolgen,nachdem Atlas im jüngsten Bericht des NelsonHall Vendor Evaluation andAssessment Tool (NEAT) als führendes Unternehmen in den Kategorien EnablingTechnology und Global EOR Services ausgezeichnet wurde.Im Zusammenhang mit dieser Investition wird Nari Ansari, Managing Director bei