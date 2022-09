Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen hat sich auch am Freitag die jüngste Talfahrt im Dax fortgesetzt. Um 9:30 Uhr notierte er bei 12.770 Punkten und damit 1,4 Prozent unter Vortagesschluss. Nach der kurzfristigen Erholung am Dienstag bei 13.564 Punkten rutschte der deutsche Leitindex damit noch weiter von der zuletzt hart umkämpften und psychologisch wichtigen Marke von 13.000 Punkten ab.

Der Hexensabbat oder Triple Witching Day trägt seinen Namen, weil es zu heftigen Kursbewegungen kommen kann – ähnlich zur Vorstellung eines Hexenfluges. An der EUREX verfallen drei Kategorien von Derivaten. Um 12 Uhr verfallen die Futures und Optionen auf die STOXX-Familie und um 13 Uhr die Optionen und Futures auf den DAX, TecDAX und MDAX. Am späteren Nachmittag, um 17:30 Uhr, werden die Abrechnungspreise für Optionen und Aktien ermittelt.