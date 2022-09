Miteigentum als wertstabiles Investment in Krisenzeiten (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der richtige Zeitpunkt für Co-Ownership mit VillaCircle trotz

hoher Inflation und steigender Zinsen



Die Krise spitzt sich zu, die Inflation wächst und die Zinsen steigen. Wer sich

den Traum einer eigenen Immobilie erfüllen will, sieht sich vor enorme

finanzielle Herausforderungen gestellt. Und wer noch vor Monaten für eine

Immobilie eine Summe im siebenstelligen Bereich bewältigen konnte, könne wegen

der gestiegenen Zinsen nur noch 800.000 Euro stemmen, hört man derzeit vom

Immobilienmakler Engel & Völkers. Für manche platzt der Traum sogar gänzlich.

Für diejenigen, die sich damit nicht abfinden können und wollen, gibt es mit dem

Co-Ownership-Modell von VillaCircle gerade in der jetzigen Zeit eine perfekte

Alternative. Das Konzept des Miteigentums senkt die Kosten bei der Anschaffung

und im laufenden Betrieb auf einen Bruchteil der Kosten des Alleineigentums. Im

Miteigentum wird der Traum einer eigenen Ferienimmobilie für mehr Menschen

realisierbar, weil eine Immobilie an bis zu acht Miteigentümerinnen und

Miteigentümer verkauft wird, wodurch sich je nach Anteil die Nutzungsdauer

ergibt.



Bezahlbare und stressfreie Investition in ein zweites, eigenes Zuhause trotz

Krise