SAMARKAND (dpa-AFX) - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat die Mitglieder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) zu einer Vertiefung ihrer Kooperation aufgerufen. In einer Rede am zweiten Tag des Gipfels der Gruppe im usbekischen Samarkand forderte der Präsident am Freitag die Länder auch auf, "ihre jeweiligen Kerninteressen und gewählten Entwicklungspfade zu respektieren".

Xi Jinping sprach sich für das Prinzip der Gleichbehandlung aus: "Die Großen dürfen nicht die Kleinen schikanieren, die Starken nicht die Schwachen", wurde der Präsident in Chinas Staatsmedien zitiert. Die Welt sei heute alles andere als friedlich. Das Ringen zwischen Einheit und Spaltung, Zusammenarbeit und Konfrontation werde stärker.