Smartphones, Drucker und Co. erzeugen fast doppelt so viel CO2 wie Rechenzentren (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Betrieb von Rechenzentren, die Herstellung von Endgeräten

für Mitarbeiter:innen oder der Betrieb von Software (as-a-Service) steht in

Deutschland für bis zu 17 Megatonnen CO2e (CO2-äquivalenter Gase) im Jahr 2021,

was etwa der Hälfte der Gesamtemissionen von Irland entspricht. Das sind die

Ergebnisse der Studie "The green IT revolution: A blueprint for CIOs to combat

climate change" von McKinsey & Company, für die der CO2-Ausstoß der

Unternehmens-IT untersucht und kostengünstige, aber hochwirksame Alternativen

identifiziert wurden, um die CO2-Emissionen zu senken.



"Unternehmen und Regierungen, die den Klimawandel bekämpfen wollen, richten

Hoffnung und Fokus oft auf neue Technologien, um den CO2-Ausstoß zu senken.

Dabei bleibt die Unternehmens-IT jedoch meist unberücksichtigt. Dieser Bereich

sollte stärker in den Fokus rücken", sagt Gérard Richter, Leiter von McKinsey

Digital in Deutschland und Senior Partner im Frankfurter Büro von McKinsey.