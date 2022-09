Drees & Sommer begleitet Klinik-Neubau Aschaffenburg (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Aschaffenburg (ots) - Mit rund 2.500 Mitarbeitern gehört das KlinikumAschaffenburg zu den größten Krankenhäusern in Nordbayern. Mit umfassendenInvestitionen möchte die gemeinnützige Klinikum Aschaffenburg-Alzenau GmbH nunihr Haus für die künftigen Anforderungen neu aufstellen. Am StandortAschaffenburg entstehen neben dem Neubau eines OP-Zentrums mit 11Operationssälen und modernen Bettenstationen auch ein Eltern-Kind-Zentrum sowieeine geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie. Der bestehende OP-Bereich sollnach Fertigstellung des neuen OP-Zentrums einer Nachnutzung zugeführt werden.Bis etwa 2028 dauern die Baumaßnahmen, die das auf Bau- und Immobilienspezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE mit Hauptsitz in Stuttgartbegleitet. Sämtliche Neubauprojekte werden mit dem Staatsministerium fürGesundheit und Pflege sowie der Regierung von Unterfranken vollumfänglich und imengen Austausch abgestimmt.Ob demografische Entwicklung, Personalengpässe, eine immer komplexere Diagnostikoder die zunehmende Anzahl medizinischer Eingriffe: Die optimale Umgebung fürPatienten und Belegschaft muss zahlreiche Faktoren berücksichtigen: Patientenmüssen ohne lange Wege und Wartezeiten versorgt werden, Ärzteschaft undPflegepersonal brauchen eine effiziente Arbeitsumgebung. Wie diese genauaussieht, unterscheidet sich jedoch je nach Tätigkeit. In Aschaffenburg wurdendeshalb die Nutzer eng in die Planungen eingebunden. Entstanden ist eintragfähiges Konzept, das sich mit kurzen Wegen und der medizinischen Ausstattungin den Behandlungsräumen genau an den Bedarfen von Klinikpersonal und Patientenorientiert. Für Jürgen Zimmermann, Associate Partner bei Drees & Sommer, hat dasProjekt damit Vorbildcharakter: "Eine Klinik sollte immer den Nutzer, alsoPatienten und Klinikpersonal, in den Mittelpunkt aller Planungen stellen. DieKlinik als Betreiberimmobilie muss so an den Kunden angepasst werden, dass ersein Kerngeschäft darin optimal erledigen kann. Das hat sehr viel mit dengenauen Kenntnissen der internen Abläufe zu tun und damit, was an Medizintechnikoder an Ausrüstung gebraucht wird." Zur Steigerung der Attraktivität undZufriedenheit der Mitarbeitenden ist auch die Gestaltung der Arbeitsumgebung vongroßer Bedeutung. Daher sind unter anderem die OP-Säle so konzipiert, dass sieTageslicht sowie einem Ausblick in die Natur bieten. Außerdem werden in denNeubaumaßnahmen neuartige Konzepte der Bildvernetzung eingesetzt, so dass sichder Nutzer auf seine primäre Aufgabe, die Patientenversorgung, konzentrierenkann.Der Patient im MittelpunktIm Neubau des Zentral-OP werden zwei Stationen mit jeweils 40 Betten in Betrieb