So geht H2-ready Thyssengas veranschaulicht in Nordhorn Maßnahmen zur Vorbereitung auf künftigen Wasserstoff-Transport (FOTO)

Dortmund (ots) - Derzeit bereitet der Fernleitungsnetzbetreiber Thyssengas eine

Erdgastransportleitung zwischen Kalle (Niedersachsen) und Ochtrup

(Nordrhein-Westfalen) für den Transport von Wasserstoff vor. Gestern informierte

das Dortmunder Unternehmen an einem Leitungspunkt in Nordhorn über die

technische Aufgabe der Umrüstung von Erdgas auf Wasserstoff (H2) sowie die

Bedeutung der Transportverbindung für die künftige Wasserstoff-Wirtschaft in der

Region. Neben Journalisten von lokalen Medien nutzten Vertreter und

Vertreterinnen aus der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik den Vor-Ort-Termin

für einen informativen Austausch sowie einen Rundgang über die Baustelle.



"Wir müssen den Markt jetzt mit Geschwindigkeit vorbereiten, indem wir die

notwendige Transportinfrastruktur bereitstellen, die dann H2-Produzenten und

Abnehmer nutzen können. Genau darauf zahlt unsere Wasserstoff-Strategie ein und

genau daran arbeiten wir hier in Nordhorn", erläutert Dr. Thomas Gößmann ,

Vorsitzender der Geschäftsführung bei Thyssengas, die Pläne des Unternehmens.

"Unsere Schwierigkeit auf dieser Mission ist, dass uns nach wie vor der

regulatorische Rahmen und damit Planbarkeit und Investitionssicherheit fehlen.

Dabei stehen alle Akteure der H2-Wertschöpfungskette längst in den Startlöchern

und warten auf ein politisches Signal", so Gößmann weiter.