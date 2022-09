FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag leicht nachgegeben. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 0,9975 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag mit 0,9992 Dollar etwas höher festgesetzt.

Dem Dollar kam zugute, dass die Mehrheit der Investoren mit einem weiteren kräftigen Zinsschritt der US-Notenbank Fed rechnet. "Als Reaktion auf die überraschend hohen August-Inflationszahlen hat der Markt seine Zinserwartungen für die Fed deutlich nach oben korrigiert, wovon der Dollar nach wie vor profitiert", schrieb Esther Reichelt, Devisenexpertin der Commerzbank. Die Währungshüter geben ihre Entscheidung am kommenden Mittwoch bekannt.

Keine Überraschungen gab es am Vormittag bei den Inflationszahlen aus dem Euroraum. In ihrer zweiten Schätzung bestätigte das Statistikamt Eurostat die Rekord-Teuerung im August von 9,1 Prozent. Die EZB wird durch die Entwicklung erheblich unter Druck gesetzt, ihren begonnenen Zinsanhebungskurs zügig fortzusetzen. Allerdings hat sie auf die ausufernde Inflation später als andere große Zentralbanken wie die Fed oder die Bank of England reagiert./jcf/bgf/mis

Die Währung EUR/USD an der Börse Forex hat ein Minus von -0,15 % auf 0,998USD erreicht.