DAX rutscht mit Gap-down unter 12.800 Punkte

Zur Eröffnung startete der DAX am heutigen Freitag direkt mit einem Gap-down bei 12.814 Punkten und notiert aktuell im Bereich von 12.740 Punkten erneut tiefer. Der DAX dürfte in der laufenden Handelswoche mit einer sehr bärischen Wochenkerze aus dem Handel gehen und damit wohl auch in der kommenden Börsenwoche vor weiteren Abgaben stehen. Die nächste Anlaufmarke auf der Unterseite wäre dann die Unterstützungszone im Bereich von 12.600 Punkten.

Am heutigen Freitag steht vor allem der Große Verfallstermin an den Terminbörsen im Fokus, der über den Future-Handel auch direkten Einfluss auf den Kassa-DAX hat. Der DAX dürfte sich am heutigen Freitag also volatil zeigen.