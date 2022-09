(neu: Kurse aktualisiert, mehr Hintergrund, Analysten)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Post sind am Freitag nach einer Gewinnwarnung des Konkurrenten Fedex auf ein Tief seit Mitte 2020 gerutscht. Bei 33,05 Euro kosteten die Papiere so viel wie im Juli vor zwei Jahren. Zuletzt standen die Papiere des Bonner Logistikkonzerns wieder etwas darüber bei 33,58 Euro, das bedeutete aber immer noch ein Minus von mehr als sechs Prozent. In London wurden die Papiere der Royal Mail noch stärker mit minus elf Prozent mitgerissen, hier kam allerdings auch noch eine Verkaufsempfehlung durch die US-Bank JPMorgan hinzu.

Fedex hatte im jüngsten Geschäftsquartal überraschend schlecht abgeschnitten und daraufhin seine Jahresziele komplett zurückgezogen. Die Amerikaner begründeten dies mit dem sich eintrübenden wirtschaftlichen Umfeld. Die Fedex-Aktie rutschte auf die Nachricht prozentual zweistellig ab.