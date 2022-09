Unattraktive Arbeitgeber ziehen keine Mitarbeiter an - FM Recruiting zeigt, wie es richtig geht (FOTO)

Burgdorf (ots) - Die Gründer von FM Recruiting, Max Grinda und Felix Hahnewald,

verhelfen Pflegeeinrichtungen und ambulanten Pflegediensten zu höherer

Mitarbeiterzufriedenheit und mehr Bewerbungen von qualifizierten Pflegekräften.

Mit ihrer einzigartigen Methode gelingt es ihnen, nicht nur aktiv suchendes

Personal anzusprechen, sondern auch jene, die mit ihrem aktuellen Arbeitgeber

unzufrieden sind und deren Wechselwillen es zu triggern gilt.



Nicht erst seit Corona hat es die Pflegebranche nicht leicht: Das Personal fehlt

an jeder Ecke und führt zur Überbelastung der bestehenden Mitarbeiter. Nur, wer

sich als attraktiver Arbeitgeber präsentiert und aus der Masse an Mitbewerbern

hervorsticht, kann noch qualifizierte Mitarbeiter gewinnen. Die Bemühungen

seitens der Arbeitgeber sind in diesem Bereich meist recht groß, jedoch meist

auch vergebens, da die Probleme an der falschen Stelle angegangen werden. "Oft

wird gefragt, was ein Unternehmen überhaupt zu einem guten Arbeitgeber macht.

Doch viel wichtiger ist, erst einmal zu klären, welche Aspekte ein Unternehmen

zu einem unattraktiven Arbeitgeber machen", erläutert Max Grinda von FM

Recruiting.