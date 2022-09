Linde direkt am 200er-EMA, jetzt neuer Hochlauf?

Die Papiere von Linde könnten sich im Bereich von 280,50 Euro an der Unterstützung fangen und in der Folge wieder ansteigen. In der Folge wäre ein Hochlauf zum 10er-EMA bei 285,10 Euro und zum 50er-EMA bei 287,70 Euro möglich. Hier könnten die Papiere bereits wieder nach unten abdrehen und eine weitere Abwärtsbewegung einleiten. Die allgemeine Aktienmarktschwäche dürfte den Druck auf die Titel weiter erhöhen und weiter auf den Kursen lasten.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer