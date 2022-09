Die Übernahme der Web-Design-Plattform Figma durch den Software-Riesen Adobe ist an der Börse auf wenig Begeisterung gestoßen.

"Seien wir ehrlich - es fühlt sich an, als ob Adobe etwas an Schwung gegenüber Figma verliert und es deshalb als besserer Schritt angesehen wird, den Wettbewerber aufzukaufen", sagte Kirk Materne vom Finanzdienstleister Evercore Isi. Auch andere Analysten zeigten sich überrascht. Denn der 20 Milliarden US-Dollar-schwere Deal ist nicht gerade ein günstiger Deal für ein Unternehmen wie Adobe, das normalerweise einen soliden und eher sparsamen Kurs fährt.

Der Kaufpreis werde in bar oder mit Aktien gezahlt, teilte der Software-Anbieter am gestrigen Donnerstag in San Jose mit. Zustimmen müssen nur noch Aufseher und Aktionäre. Das Ziel der Fusion: Die Zukunft der Kreativität und Produktivität neu definieren und einen erheblichen Mehrwert für Kunden, Aktionäre und die Branche schaffen. Das Unternehmen schaut optimistisch in die Zukunft und sieht durch die Fusion ein "riesiges, schnell wachsendes Marktpotenzial".