Das große Software-Update der Ethereum-Blockchain am Donnerstag könnte die Kryptowährung Ether in ein Wertpapier verwandelt haben, meinte Gary Gensler, Chef der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC, am Rande einer Kongressanhörung. Damit würde die nach Marktwert zweitgrößte Kryptowährung der Welt unter die Aufsicht der SEC fallen. Zuerst berichtete darüber das Wall Street Journal (WSJ).

Grund sei die Umstellung der Ethereum-Blockchain auf den Konsensmechanismus Proof of Stake (PoS). Staking ist eine der beiden Methoden, mit denen Kryptowährungs-Netzwerke Transaktionen verifizieren. Sie wird von einigen der größten Kryptowährungen der Welt verwendet – darunter Solana, Cardano und seit dieser Woche auch von Ether.