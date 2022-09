ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer für Q4/2022 Deutsche Personalentscheider*innen berichten von optimistischen Einstellungsabsichten für das kommende Quartal - bei anhaltendem Fachkräftemangel (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Der saisonbereinigte Netto-Beschäftigungsausblick für das kommende 4. Quartal

2022 liegt bei +20 und damit nur acht Prozentpunkte hinter dem

Vorjahreszeitraum.

- Non-Profit-Organisationen (+50%) und die Banken-, Finanzen-, Versicherungs-

und Immobilien-Branche (+43%) zeigen die stärkste Nachfrage nach

Mitarbeitenden. Am zögerlichsten geben sich die Sektoren Primärproduktion

(+11%) und Bildung, Gesundheit, Soziales und Verwaltung (+18%).

- Im internationalen Vergleich liegt Deutschland um zehn Prozentpunkte hinter

dem globalen Durchschnitt.



Die vom Personaldienstleister ManpowerGroup im Dreimonats-Rhythmus erhobene

weltweite Arbeitsmarkt-Studie, für die in Deutschland 1.020 Unternehmen befragt

wurden, zeigt: In der ganzen Bundesrepublik wird das Stellenangebot nach den

Prognosen der Arbeitgebenden in den kommenden drei Monaten branchenübergreifend

deutlich wachsen. Allerdings sind die Erwartungen etwas gebremster als noch vor

einem Monat oder vor einem Jahr.