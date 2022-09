Developer Akademie Junus Ergin berichtet aus seiner Erfahrung - so gelingt der Einstieg in die IT-Branche (FOTO)

München (ots) - Junus Ergin, Mitgründer der Developer Akademie, unterstützt

Neulinge und Quereinsteiger beim Einstieg in die IT-Branche. Dabei setzt er auf

ein praxisorientiertes Kursangebot, das Teilnehmern erlaubt, das eigene

Portfolio mit selbst entwickelter Software aufzubauen und so als Quereinsteiger

in der IT-Branche durchzustarten.



Eine Karriere im IT-Sektor ist interessanter denn je. Neben einem sicheren

Arbeitsplatz und guten Wachstumsmöglichkeiten winken fähigen Programmierern und

Software-Entwicklern oft ein sechsstelliges Gehalt und die Chance, die Zukunft

der digitalen Welt ein Stück weit mitzugestalten. Zu Anfang stehen Einsteiger

jedoch vor einer Entscheidung enormer Tragweite. "Gerade Anfänger lassen sich

oft verwirren und wählen die falsche Programmiersprache zum Lernen", erklärt

Junus Ergin von der Developer Akademie - schlimmstenfalls könne daran der

Einstieg in die IT Branche scheitern.