Wirtschaft Brauereiverband sieht komplette Nahrungsmittelversorgung in Gefahr

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende des Verbandes privater Brauereien in Deutschland, Roland Demleitner, warnt davor, dass der Mangel an Kohlensäure und dem produktverwandten Diesel-Additiv AdBlue die gesamte Nahrungsmittelwirtschaft lahmlegen könnte. In der Getränkeindustrie sei die Lage jetzt schon bedrohlich, sagte Demleitner dem Fernsehsender "Welt".



"Die Lage bei uns in der Brauwirtschaft ist wirklich dramatisch. Die ersten Brauereien stehen, weil sie eben nicht mehr genügend technische Kohlensäure erhalten, und technische Kohlensäure wird benötigt für die Abfüllung von Bier. Das ist der Schlüssel. Ohne technische Kohlensäure keine Abfüllung von Bier und Erfrischungsgetränken."