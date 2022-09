HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Compleo nach einer Umsatzwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Das Vorhalten von Barmitteln habe nun Priorität, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies könne vor allem durch den Abbau von Lagerbeständen geschehen. Eine Neubewertung des Produkt-Portfolios könne Abschreibungen und Wertberichtigungen nach sich ziehen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2022 / 16:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Compleo Charging Solutions Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -2,55 % auf 16,02EUR erreicht.