Waffenhersteller streiten um ein Patent für robustere Sturmgewehre

München (ots) - Beim 7. Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts ist eineKlage anhängig, mit der ein Hersteller von Sturmgewehren aus Thüringen dieErklärung der Nichtigkeit eines Patents begehrt, dessen Inhaber einkonkurrierender schwäbischer Hersteller ist. Das europäische Patent mit derNummer 2 018 508 betrifft ein Waffenverschlusssystem für Feuerwaffen. DieKlägerin ist der Auffassung, dass das Patent nicht hätte erteilt werden dürfenund hat vor dem Bundespatentgericht gegen die Patentinhaberin eineNichtigkeitsklage nach § 81 PatG erhoben.Bei dem angegriffenen Schutzrecht handelt es sich um ein europäisches Patent,das vom Europäischen Patentamt erteilt worden ist. Das Bundespatentgericht kanndie Nichtigerklärung eines europäischen Patents nur mit Wirkung für dieBundesrepublik Deutschland anordnen. Die Entscheidung des Bundespatentgerichtshat daher keine Auswirkung auf den Bestand des Patents in anderen Ländern desEuropäischen Patentübereinkommens (EPÜ).Das klagegegenständliche Patent bezieht sich auf das Problem von in Waffeneindringenden Flüssigkeiten. Die Klägerin macht geltend, das Patent sei(gegenüber der ursprünglichen Anmeldung) unzulässig erweitert und nichtpatentfähig, weil die für das Problem gefundene und unter Schutz gestellteLösung nicht neu und erfinderisch sei. Die Beklagte tritt der Klage in vollemUmfang entgegen.Der Senat hat für den 30. September 2022 um 9.30 Uhr Termin zur mündlichenVerhandlung bestimmt.Az. 7 Ni 29/20 (EP) - Nichtigkeitsklage beim Bundespatentgericht